Advertisements

موعد مباراة بيراميدز القادمة فى الدورى المصرى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق بيراميدز لمواجهة فريق المصري ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.


وتقام مباراة بيراميدز ضد المصري فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.


وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - محمود وادي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 19 نقطة بينما فريق المصري فى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

أخبار تهمك

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 21 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

السمري يكشف القصة الكاملة لملف غرامة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات