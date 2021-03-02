موعد مباراة بيراميدز القادمة فى الدورى المصرى

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة فريق المصري ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.









وتقام مباراة بيراميدز ضد المصري فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.









وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة المصري على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - محمود وادي - دودو الجباس





ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 19 نقطة بينما فريق المصري فى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.



