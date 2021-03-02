بعد رحيلها.. صبحي يوسف يكشف عن المواقف الإنسانية للفنانة أحلام الجريتلي





كشف المخرج المسرحي صبحي يوسف عن أحد المواقف الإنسانية التي حدثت ما الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، أثناء سفرهم لدولة المغرب لعرض مسرحية من إخراجه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب صبحي يوسف منشورًا قال فيه :"كان زمان السفر الرسمي للمهرجانات المسرحية ليس بالساهل حيث كانت المهرجانات قليلة والسفر لا يتم إلا من خلال وزارة الثقافة، لذلك عندما تلقينا دعوة للسفر الى المملكة المغربية بمسرحية من إخراجي رفض بعض المسئولين سفر الطفل المشارك في العرض في دور أساسي بحجة انه صغير ولا أحد يتحمل مسئولية سفره".



وتابع صبحي يوسف قائلاً :" كانت الفنانة الرائعة أحلام الجريتلي أحد أبطال العرض قالت أنا اتحمل مسئوليته (وهي التي لا تنجب)، في المغرب أصبح الطفل يشاركها غرفتها في كل مدينة عرضنا فيها، تعد له طبقه قبل طبقها وتطعمه بيدها وتساعده في إرتداء ملابسه".



وأضاف صبحي يوسف :"أعطتنا وزارة الثقافة المغربية بوكيت موني يستوي فيه الجميع، أعطى نصيبه لأحلام وقال لها أنا عايز اشتري هدايا لأمي وأخواتي، كانت أحلام تصطحبه للأسواق وتشتري له كل ما يريد وتزيد بأن تشتري له أشياء له شخصيًا، وعند العودة الى القاهرة أعطته احلام المبلغ الذي أعطاها إياه كاملاً فقال لها والهدايا اللي اشتريناها، قالت له دول هدية مني ياحبيبي".



ورحلت الفنانة أحلام الجريتلي عن عالمنا يوم الأحد 28 فبراير عن عمر ناهز الـ73 عامًا عقب إصابتها بأزمة قلبية، وقبل وفاتها قامت بتصوير بعض مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، إدوارد، نجلاء بدر، مي عمر، أمير كرارة، فردوس عبد الحميد، دياب، أحمد مالك، أحمد فهيم، أحمد داش، محمد مهران.