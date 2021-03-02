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لديه 19 ألف متابع.. طفل صانع محتوى علمي على "تيك توك": "مش بزعل من الانتقاد" (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال عبدالرحمن عمر، صانع محتوى على تيك توك، إنه يصنع محتوي علمي لإفهام المتابعين وشرحها لهم بطريقة بسيطة ومضحكة وكرتونية، مشيرًا إلى أنه يدرس في الصف الخامس الابتدائي، لكنه يتأكد من دقة المعلومات التي يطرحها على المتابعين.

وأضاف "عمر"، في تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء،: "أقدم بعض المعلومات عن الجاذبية وأبحث في المصادر الموثوق من صحتها، كما أطالع بعض مقاطع الفيديو لأشخاص موثوق منهم"، معقبًا: "اللي عاوز أوصل له إنك متقفش عند حد معين في العلم، لأنه دايما بيبقى فيه استمرارية".

وأوضح، أن "لديه أكثر من 19 ألف متابع، وأسرته راضية عن المحتوى الذي يقدمه"، متابعًا: "الانتقاد مش بيأثر فيّ ولا بزعل، بس بحوله لنقطة إيجابية، ولو حد انتقدني في معلومة أنا متأكد منها ومن مصادرها بيبقى معي أدلة".

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