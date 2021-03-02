رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات مجلس النواب



قضت اليوم الثلاثاء محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.



كان قد حضر مرتضي منصور منذ الصباح الباكر واستمعت المحكمة الي مرافعته عن نفسه شارحا اسباب طعنه علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فأصدرت قرارها المتقدم.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وبعضوية المستشارين هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود ابراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم واحمد مقلد وبسكرتارية احمد سيف الدين ومصطفي فيصل



وكان قد طلب مرتضي منصور من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.



وأقام الطعن مرتضى منصور بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.