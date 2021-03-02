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سعفان يواصل جولاته الميدانية لتسليم وثائق التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة الاسماعيلية ، حيث كان في استقباله المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة ، وذلك للمشاركة في احتفالية مديرية القوى العاملة بالمحافظة  بتسليم  بوالص  التأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك  ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

ومن المقرر أن يسلم الوزير المحافظ 52 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة ، وافتتاح دورة "ابدأ مشروعك" للعمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، وتسليم 18 شهادة اتمام التدريب مجانا علي مهنة التفصيل والخاصة بوحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة. 

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