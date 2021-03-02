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"الإسكان": 91 % نسبة إنجاز 11232 وحدة بـ"JANNA" بالمنصورة الجديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بزيارة تفقدية للمشروعات المختلفة السكنية والخدمية بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة.


وشدد المهندس خالد عباس، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول المحددة للانتهاء من المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم المدينة أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعى)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية، ومدينة طبية، ومناطق للصناعات التكنولوجية، وكورنيش يضم مجموعة من الشواطئ.


وأشار المهندس خالد عباس، إلى أنه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 91 %، بجانب تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بنسبة إنجاز 94 %، بالإضافة إلى تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة سكنية)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، وبلغت نسبة الإنجاز 76 %.


وأضاف المهندس محمد رجب: جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، ويجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الكورنيش بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، وتم التوجيه بعمل ممرات للوصول من الكورنيش إلى منطقة الفيلات، كما يجرى تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة، على مساحة 127 فداناً، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من كليتى القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم وهندسة المنسوجات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى المقبل.


وقال: جارٍ تنفيذ محطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير – مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، ومحطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 160 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 120 ألف م3/يوم – مرحلة أولى بطاقة 30 ألف م3/يوم، بجانب أعمال شبكات المرافق والبنية الأساسية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى – 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وتم الانتهاء من 4 أسواق، وجارٍ الانتهاء من الباقى – مركز صحى – قسم الشرطة والاطفاء – 4 مساجد)، وجارٍ تنفيذ جهاز المدينة.​

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