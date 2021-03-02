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القوى العاملة: تعيين 369 شاباً واستخرج 679 شهادات قياس مستوي المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بقنا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين  369  شاباً من  مختلف المؤهلات ، منهم 8 من ذوى القدرات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 1931 شاباً ، فضلا عن استخراج 679 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 38 ألف جنيه ، لـ 14 عاملاً ، وصرف 2400  جنيه للرعاية الصحية لـ 2 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 40 ألفاً و 400 جنيه لـ 16 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يناير الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 445 منشأة، وأسفر عن تحرير 38 محضراً  عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 10 شكاوى عمالية،  تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وتحويل شكوي منها للقضاء ، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 114 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

 

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