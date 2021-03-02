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"أنشطة الصيف" رشيد الوطني يحتضن الطلاب بأربعة ورش تعليمية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن متحف رشيد الوطني عن تنظيم أربعة ورش عمل تعليمية لطلبة وخريجي كليات الآثار والسياحة والفنادق، من خلال التعليم عن بُعد بإستخدام منصة Microsoft teams، وذلك في إطار في إطار جهود قطاع المتاحف للتواصل مع المجتمع وتنمية مهارات الكوادر الشابة،


ومن ناحيته أوضح سعيد رخا مدير عام المتحف، أن تلك الورش سوف تعمل على نشر الوعي السياحي والأثري بين الطلبة وخلق جيل جديد من الشباب على درجة عالية من التدريب على كافة مهارات التواصل المجتمعي والمعرفة بتراثه والحفاظ عليه

وأشار إلى أن تلك الورش سوف يديرها نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال الآثار والسياحة، وسوف يتم تنظيمها على ثلاثة مراحل خلال شهر مارس وإبريل ومايو.

وأضاف أن المرحلة الأولى بالتنسيق مع كلية الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية، خلال الفترة من ٢٧ مارس إلى ١١ إبريل لتشمل ورشتين، إحداهما عن "المتاحف بمنظورها الحديث“، و الثانية عن ” تاريخ المنسوجات وطرق حفظها.“ 

والثانية بالتنسيق مع مركز دراسات الخطوط قطاع البحث الأكاديمي مكتبة الإسكندرية، خلال يومي ٢٥ و٢٦ إبريل، وستتضمن ورشة عن ” النقوش والكتابات العربية ما بين كتابة المصحف الشريف وجغرافية دور الضرب“. 

والثالثة عبارة عن ورشة ”التعريف بعلم الآثار البحرية وتطوره“ في الفترة من ٣ إلى ٥ مايو، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار.

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