الطالع الفلكي الثّلاثَاء 2/3/2021..مَهَارة أنْوَر!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى العاشرة و38 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 23 أمشير قبطى ، 2 آذار رُومى ، 18 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - طب مَنَخُدْهَا من الفيلم اللى فات بدل مانكسّرها كل مرّة ، هِيّا إيه زيادة تكاليف؟ (توفيق الدّقن من فيلم سفّاح النّسَاء-1970)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك، بائع و مُشترى ، عريس وعروس، كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر ، بمشيئة الله تَعَالى





*مِنَ الأسرار

الخاصة بمواليد برج الميزان تميّزهم بمهارة إدارة الموارد (الإستفادة القصوى من الموارد المُتاحة) فالزجاجات الفارغة أو ورق التغليف وماشابه يتم الإحتفاظ بها لإعادة إستعمالها ، الملابس البالية يتم إعادة تدويرها لتكون أداة تنظيف والصناديق الخشبية تتحول لقطع ديكور بعد وضع لمسات فنيّة دون حاجة لشراء جديد كنموذج أنور وجدى فى إنتاجه السينمائى ومهارته بتوفير الملابس و الديكورات وإعادة إستعمالها ، الميزان تحكمه الزهرة وفى الأسواق ستجد المرأة التى تنفق بِسَفَه وتشترى دون حاجة فقط لمجرد فوزها بنظرة الحسد التى تراها فى عيون صديقتها ، وعلى النقيض هناك المرأة التى تُفاوض البائع ولا تجد حرجاً من الإستفهام عن الأسعار والجودة وتهديد البائع بقوانين حماية المستهلك إن دعت الضرورة كنموذج نورا بفيلم أربعة فى مُهمّة رسمية ، مواليد الميزان لهم قدرة غامضة على الفضّ بين المتنازعين وتقديم حلول تُرضى الطرفين بسرعة وبسهولة كبيرة.





هَارِةْ









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





برج الثور: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج الجوزاء: تمهّل فى ردودك الكلاميّة ، فى قيادتك لسيّارتك ، فى البيع والشراء ، فى التوقيع على المستندات ، فى التأنّى السّلامة.





برج السّرطان: فرص ضائعة وعلاقات مقطوعة أو مُتضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج العذراء: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك لتنتهى من كافة أعمالك المتأخرة ، لا تلجأ للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج الميزان: الإستفهام عن الأسعار والتنقل بين المحلات لإختيارالجودة والسعر المناسب أفضل من الشراء من أول محل تقابله ، قرش توفره قرش تكسبه.





برج العقرب: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة متاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج القوس: وضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، فكر قبل أن تتكلم ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدى: الإبتسامة تُضيئ وجهك هذا الصباح، يوم مناسب لأداء عملك بكفاءة مرتفعة وتصفية خلاف مع زميل أو زوجتك بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة.





برج الدّلو: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الحوت: فرصة للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش بالحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.



