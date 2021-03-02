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إيطاليا: توزيع 4.35 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنه تم توزيع 4.35 ملايين جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

 

وبلغ معدل التطعيم في إيطاليا 116.576 جرعة يومياً، ما يعني أن إيطاليا ستستغرق 2.1 عام لتطعيم 75% من سكانها بجرعتين من اللقاح.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 2.94 مليون، ووصل عدد الوفيات إلى 97945.

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