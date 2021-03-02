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بعد غياب 10 سنوات.. أمير المصري يعود للسينما المصرية بفيلم "ريتسا"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان أمير المصري على فيلم "ريتسا"، والفيلم يشهد عودته للسينما المصرية بعد غياب عشرة سنوات، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "الثلاثة يشتغلونها" مع ياسمين عبد العزيز عام 2009.

فيلم "ريتسا"بطولة أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، نور إيهاب، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف معتز فتيحة، إخراج محمد بكير.

وفي سياق آخر، شارك الفنان أمير المصري العام الماضى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 ، بفيلمه البريطاني "التيه - limbo" وحصد الفيلم ثلاثة جوائز في منافسات المسابقة الدولية للمهرجان، حيث نال جائزة أفضل فيلم، وجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى".

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