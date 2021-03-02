خبير: الزراعة الحيوية تساهم في تخفيض التكلفة بنسبة 60% عن الكيماوية (فيديو)

قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية ومتخصص في الزراعة الحيوية، إن هذا النوع من الخضروات والفواكه يتم انتاجه بأساليب تكنولوجية متقدمة بعيدة تماما عن استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الكيماوية المحظورة، وبالتالي فإنها تضفي قيمة تصديرية على مصر.



وأضاف "فتحي"، خلال حواره عبر تطبيق "zoom"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء،: "أطلقنا مبادرة في الجامعة، وأقبل عليها المزارعون لأنها تقلل نحو 60% من تكاليف الزراعة الكيماوية، ففدان الطماطم في الزراعة التقليدية تتراوح قيمة زراعتها ما بين 11 ألف جنيه حتى 26 ألف جنيه، وعند استخدام الزراعة الحيوية فإنها تتكلف ما بين 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه".



وتابع، أن سعر منتجات الزراعة الحيوية قد يكون أغلى قليلا من نظيراتها المنزرعة بالطرق التقليدية، فلو كان سعر كيلو الطماطم المنزرعة بالطرق التقليدية 4 جنيهات، فإن سعر الطماطم المنزرعة 5.5 أو 6 جنيهات، وذلك بسبب آلية العرض والطلب.



وواصل: "سعر الطماطم في الأرض المزروعة حيويا 1.8 جنيه، بهذا يصل إلى المستهلك بـ4 جنيهات"، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار لائحة تنفيذية لقانون الزراعة العضوية الذي وافق عليه البرلمان منذ عام، لكن لم تصدر به لائحة تنفيذية، وتفعيل القانون حتى يتم تعميم الزراعة الحيوية.

