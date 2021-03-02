Advertisements

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

أصدرت منظمة الصحة العالمية، عدة تحذيرات جديدة بشأن وضع فيروس كورونا في العالم، كعدم استخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للالتهابات في مكافحة الوباء.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التحذيرات الجديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع فيروس كورونا.

كورونا لن تنتهي في 2021
على الرغم من تباطؤ انتشار كورونا في بعض البلدان بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم، "فمن السابق لأوانه وغير الواقعى الاعتقاد بأن الوباء سينتهي بحلول نهاية العام"، حسب المدير التنفيذي لخدمات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان.

وأوضح، أن "تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية سيساعد في تخفيف المأساة والخوف من الوباء وسيساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات، ويبقي الفيروس تحت السيطرة".

عدم استخدام هيدروكسى كلوروكين 
وأوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من الفيروس وقالت إن ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل.

وتابع الخبراء، هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية شملت أكثر من ستة آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له.

اللقاحات تؤثر على كورونا
وعلى صعيد آخر، يقول مايكل رايان، إن المنظمة بدأت ترى بيانات تظهر أن اللقاحات تؤثر على فيروس كورونا.

واعتبر أنه "سيكون من السابق لأوانه ومن غير الواقعي الاعتقاد بأننا سننتهي من هذا الفيروس بحلول نهاية العام.. إلا أنه يمكننا تقليل حالات دخول المستشفى والوفيات والأمراض الخطيرة بحلول نهاية العام".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تحذيرات المنظمه الصحه العالميه اخر الاخبار

أخبار تهمك

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

السمري يكشف القصة الكاملة لملف غرامة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد موافقة روسيا.. دول تعتمد الملاريا علاجا لكورونا

ترامب يكشف تعاطيه عقار "هيدروكسي كلوروكين" وعدم إصابته بكورونا

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

الصحة العالمية: كورونا يتفشى بسرعة في البرازيل و تشيلي و البيرو

الصحة العالمية تعلن موعد إعلان نتائج عقار جديد لعلاج كورونا

سبب تمسك الجزائر بعقار الملاريا لعلاج فيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات