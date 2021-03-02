الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا



أصدرت منظمة الصحة العالمية، عدة تحذيرات جديدة بشأن وضع فيروس كورونا في العالم، كعدم استخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للالتهابات في مكافحة الوباء.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التحذيرات الجديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع فيروس كورونا.



كورونا لن تنتهي في 2021

على الرغم من تباطؤ انتشار كورونا في بعض البلدان بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم، "فمن السابق لأوانه وغير الواقعى الاعتقاد بأن الوباء سينتهي بحلول نهاية العام"، حسب المدير التنفيذي لخدمات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان.



وأوضح، أن "تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية سيساعد في تخفيف المأساة والخوف من الوباء وسيساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات، ويبقي الفيروس تحت السيطرة".



عدم استخدام هيدروكسى كلوروكين

وأوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من الفيروس وقالت إن ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل.



وتابع الخبراء، هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية شملت أكثر من ستة آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له.



اللقاحات تؤثر على كورونا

وعلى صعيد آخر، يقول مايكل رايان، إن المنظمة بدأت ترى بيانات تظهر أن اللقاحات تؤثر على فيروس كورونا.



واعتبر أنه "سيكون من السابق لأوانه ومن غير الواقعي الاعتقاد بأننا سننتهي من هذا الفيروس بحلول نهاية العام.. إلا أنه يمكننا تقليل حالات دخول المستشفى والوفيات والأمراض الخطيرة بحلول نهاية العام".



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.