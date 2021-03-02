مياه سوهاج تطلق أول لعبة إلكترونية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (فيديو)

قال اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الشركة أطلقت أول لعبة إلكترونية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، في إطار النشاط التوعوي الذي تضطلع به إدارة العلاقات العامة للشركة من أجل ترشيد المياه.



وأضاف "بدري"، خلال حواره عبر تطبيق "zoom"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأنشطة تشمل كل شرائح المواطنين، إذ يجرى تعليم السيدات مبادئ السباكة، وتوعية رجال الدين أيضًا لنشر فكر ترشيد استهلاك المياه والتعامل مع شبكات الصرف الصحي لرواد المساجد والكنائس.



وتابع: "في ظل جائحة كورونا، فقد كان نشاط إدارة العلاقات العامة تعتمد على التجمعات، وخوفا على صحة المواطنين، فكرنا في أساليب أخرى لإيصال رسالتنا بطريقة آمنة، وفكرنا في لعبة إلكترونية، وهي فكرة زميلة في إدارة مخلفات الخدمة العامة وتدعى هدير التوني".



وأردف، أن الفكرة عبارة عن لعبة إلكترونية فيها شخصيات تمثل العاملين في شركة المياه، ففيها فني ومحصل وكيميائي ومهندس، ومن خلالها تنشر الشركة رسالتها تعبر عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.



وأوضح، أن الشركة طرحت الفيلم التشويقي للعبة وستطرح على جوجل بلاي أو آب ستور في نهاية هذا الأسبوع: "من يلعب هذه اللعبة سيتعلم طرق ترشيد المياه وغلق البالوعات المفتوحة وعدم إهدار المياه في غسيل السيارات والسجاجيد".

