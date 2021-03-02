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سبيد ميديكال تكشف تطورات جديدة في صفقة الاستحواذ على مستشفي الصفوة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:07 ص
سبيد ميديكال
سبيد ميديكال
محمد عصام
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قالت  شركة سبيد ميديكال اليوم في بيانا لها، "إن شركتها الشقيقة برايم سبيد للخدمات الطبية قامت بتخفيض نسبة الشراء التي كانت تستهدفها للاستحواذ 10% من أسهم شركة الصفوة الجديدة التخصصي بقيمة 18.5 مليون جنيه، وفقا لقرار مجلس الإدارة الصادر في 7 فبراير الماضي،  إلى 4.4% بقيمة 8.3 مليون جنيه.

 

وتمتلك شركة سبيد ميديكال 30% من أسهم برايم سبيد.

 

وكان سهم الشركة دخل في موجة صعود قوية منذ الإعلان عن استحواذها  على  مستشفى  الصفوة الجديد التخصصي    في 7 فبراير الماضي بحصة تتجاوز 60%، وصعد من مستويات 2.85 جنيه للشراء  حتى وصل إلى  مستويات 3.14 جنيه.

 

وتستحوذ شركة " سبيد ميديكال" الآن على مستشفى الصفوة بحصة 55% فقط  عن طريق شراء شركتها التابعة سبيد لادارة المستشفيات حصة 50%+ سهم بقيمة 185 مليون جنيه، وشراء شركتها الشقيقة برايم سبيد 4.4% فقط بدلا من 10%؛ لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة 193 مليون جنيه بدلا من 203.5 مليون جنيه.

 

 

ووضعت الشركة أن سبب التراجع عن شراء النسبة المستهدفة التي وعد بها مجلس الإدارة عن طريق شركة برايم سبيد ، لـ رفض شركة الصفوة التخصصى بيع أكثر من 4.4% من أسهمها.

 

ووفقا للبيان المبدئي للصفقة فقد اعلنت فيه سبيد ميديكال أنها ومجموعة من المستثمرين المصرين سوف يشترون  مستشفي الصفوة بالكامل وبنسبة 100%، وسوف تعتمد " سبيد ميديكال" على تمويل الصفقة  بموجب عقد ائتمان مع شركة هيرمس للتأجير التمويلي .

 

و في نوفمبر، أوقت مجلس إدارة الشركة تبادل الأسهم مع سيتي لتحليل، وقالت إن المجلس قرر رفض تبادل الأسهم مع سيتي للتحاليل الطبية لما فيه من تأثير مباشر على تقليل الملكية للمساهمين بصورة مبالغ فيها.

 

وقررت الشركة تأسيس شركة جديدة لإدارة المستشفيات؛ ولكن سرعان ما تترجع في الأمر  لما رأت فيه من  تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي مع مجموعة علاج السعودية.

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