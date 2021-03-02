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حارس سيراميكا يكشف طموحات الفريق هذا الموسم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، أن هيثم شعبان من أفضل المدربين في الدوري، مشيرا إلى أن الجميع يطمح لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة. 

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هيثم شعبان يتحدث معنا دائما أن حارس المرمى قائد في الملعب حتى لو لا يرتدي شارة القيادة".

وأكمل: "دائما ما يكون سيراميكا كليوباترا هو الفعل والفرق الأخرى رد فعل".

وأتم: "نتطلع لحصد بطولة كأس مصر هذا الموسم".

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