نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق









تحدث جان كلير توديبو، لاعب برشلونة المعار لنادي نيس الفرنسي، على تركيزه الكامل في العمل مع فريقه في كل المباريات خلال الفترة الحالية.

وقال توديبو، في تصريحات نقلتها صحيفة "أر أم سي سبورت" الفرنسية: "العودة لبرشلونة؟.. في الواقع لا أفكر في الوقت الحالي بهذا الأمر، تركيز الآن منصب على تحسين أدائي والعمل على كيفية مساعدة نيس بالدوري الفرنسي".

وتابع: "إذا تمكنت من مساعدة الفريق وتحسين أدائي الفردي جيدًا يمكن أن أعود إلى برشلونة أو الاستمرار هنا، المهم أن الأمر يتعلق بأدائي لذلك علي التركيز في ذلك الجانب حاليًا".

وواصل: "بدون أن أكذب، أنا لست مهتمًا بما يقوم به برشلونة في الوقت الحالي، حتى أنني لا أهتم بمشاهدة كل مباريات الفريق الكتالوني عندما يعلب، تركيزي الآن منصب على فريقي فقط".

وأكمل: "يمكن أن أشاهد بعض المباريات فقط من أجل متابعة أداء صامويل أومتيتي، لينغليه أو عثمان ديمبيلي لأنهم أصدقائي، ولكن ليس دائمًا أيضًا، الأهم بالنسبة لي هو العمل مع نيس والتركيز في المباريات التي لدينا".