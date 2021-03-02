البرلمان العربيي شيد بمؤتمر المانحين لليمن

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمؤتمر المانحين لليمن الذي تم تنظيمه افتراضيًا برعاية منظمة الأمم المتحدة أمس الاثنين، مثمنًا التعهدات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المؤتمر بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الذي يواجه أزمة إنسانية كبيرة، وتفاقم منها التداعيات الصحية والاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا، وما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية من تصعيد كبير في اليمن، وخاصة جرائمها التصعيدية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من 2 مليون نسمة أغلبهم من النازحين، مما فاقم من النزوح الداخلي وتدهور الوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه الشعب اليمني بشكل يومي.





وثمَّن رئيس البرلمان العربي عاليًا المشاركة العربية في هذا المؤتمر، وبشكل خاص التعهدات التي أعلنت عنها كل من المملكة العربة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعكس التزامهما الأخلاقي والإنساني تجاه الشعب اليمني الشقيق، كما تأتي امتدادًا لمساهمتهما الإنسانية والتنموية لدعم الأشقاء في اليمن وتحسين أوضاعهم المعيشية على مدار السنوات الماضية.



