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تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بأكثر من المتوقع في يناير

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة الألمانية هوت بأكثر من المتوقع في يناير، إذ كبحت إجراءات العزل العام الجارية إنفاق الأفراد في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة انخفضت 4.5 بالمئة على أساس شهري بالأسعار الحقيقية بعد انخفاض مُعدل بالرفع نسبته 9.1 بالمئة في ديسمبر. وتقل قراءة يناير عن توقع لرويترز بانخفاض 0.3 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات "يمكن تفسير الانخفاض بإجراءات العزل العام الجارية لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق الكثير من متاجر البيع بالتجزئة منذ 16 ديسمبر 2020".

 

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