Advertisements

بكلمات مليئة بالحب.. روجينا تُهنئ أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرصت الفنانة روجينا على تهنئة صديقها الفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

نشرت روجينا صورة لها برفقة أحمد السقا، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة و انت طيب يا عمرررررري " .

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد السقا حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزي، ريم مصطفى والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وفي سياق آخر، تشارك روجينا حاليًا في مسلسل "بنت السلطان" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة باسم سمرة، أحمد مجدى، ندى موسى، حسن أبو الروس، من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

أخبار تهمك

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 15 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

السمري يكشف القصة الكاملة لملف غرامة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 6 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ نصف ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 12 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات