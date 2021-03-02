بكلمات مليئة بالحب.. روجينا تُهنئ أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة صديقها الفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



نشرت روجينا صورة لها برفقة أحمد السقا، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة و انت طيب يا عمرررررري " .



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد السقا حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزي، ريم مصطفى والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.



وفي سياق آخر، تشارك روجينا حاليًا في مسلسل "بنت السلطان" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة باسم سمرة، أحمد مجدى، ندى موسى، حسن أبو الروس، من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.