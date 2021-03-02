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تحرير 118 محضر إشغالات في حملة مكبرة بمدينة الواسطى ببني سويف

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من شوارع المدينة، أسفرت عن تحرير 118 محضرًا متنوعًا والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال محمد بكري رئيس مركز الواسطى ببني سويف، إن الحملة نفذها قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، وقادها حمادة رضوان، نائب رئيس المركز، وسعد عطية، رئيس قسم الإشغالات، أسفرت عن تحرير 118 محضرًا متنوعًا.

وفي سياق آخر، زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ومدينة الواسطى، وتفقد المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع رفع كفاءة مدخل مدينة الواسطى والمسارات المرورية الجديدة المنفذة، حيث ناقش المحافظ مع رئيس المدينة ومسؤولى المرور الموقف التنفيذي للمشروع وإجراءات تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الميادين والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتفقد المحافظ على الطبيعة الموقف العمومي لسيارات الأجرة بالمدينة.

واستمع لمطالب السائقين والمواطنين بالمنطقة،ومناقشًا مع المسئولين التنفيذيين المعنيين تنفيذ الحلول المناسبة لمنع الزحام بالموقف، بجانب مناقشة مقترح خاص بنقل الموقف لمكان أكثر اتساعًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تغطية ترعة بالواسطى

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مسئولي الري لتغطية الترعة الملاصقة للطريق الزراعي بالقرب من موقف السيارات لعمل "Uturn" تسهيلًا على المواطنين من أهالي الواسطى وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة الحيوية.

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح بشارع طراد النيل بالمدينة لإنشاء باكيات لاستيعاب الباعة بالأسواق العشوائية وتوفير أماكن حضارية لمعروضاتهم من السلع والخضروات والفاكهة ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري بالميادين والقضاء على الأسواق العشوائية التي تتسبب في إعاقة حركة السير والمرور وانتشار العشوائية بالأماكن الحيوية.

سوق الواسطى

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة فنية لدراسة المقترحات الخاصة بنقل السوق، وتنفيذ أفضل الحلول المناسبة لطبيعة المكان، بما يحقق الهدف المنشود من إنشاء الباكيات وهو التيسير على المواطنين والحفاظ على النسق الحضاري بالمنطقة.

واستوقف المحافظ خلال تفقده عددًا من شوارع المدينة بعض المباني والأبراج التي وجه بمراجعة التزامها بقيود الارتفاعات، مع عمل مسح شامل ميداني لكافة شوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة.

أمسك مخالفة

ووجه المحافظ، رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام أحد المواطنين بأعمال بناء لأدوار علوية مع وقف الأعمال فورا، مشددًا على أنه لن يسمح بمثل تلك المخالفات مرة أخرى في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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