تحرير 21 محضرًا لمخابز ومحلات جزارة في إهناسيا ببني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، برئاسة المحاسب نشأت معبد، حملة تموينية مكبرة على محلات الجزارة والمخابز البلدية بعددًا من قرى المركز، أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأكد نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، أن الحملة نفذتها إدارت المتابعة والتموين والطب البيطري وإدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين ببني سويف، لمراقبة وسلامة المعروض من السلع للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري بالمخابز البلدية ومحلات الجزارة.



21 محضر تمويني



وأضاف رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا، بواقع: 5 محاضرذبح خارج السلخانة و3 لعدم حمل شهادة صحية ومحضر عدم إعلان اسعار و4 محاضر نقص وزن الخبز ومحضرين تصرف دقيق و3 محاضر جنح تجميع خبز بلدى لإعادة بيعه بالسوق السوداء و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومواعيد العمل وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



غرامة الكمامة



وفي سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز إهناسيا حملة لفض بعض السويقات العشوائية بالمدينة والقرى التابعة، وتحرير عدة محاضر للمواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية حفاظًا على صحة وسلامة عامة المواطنين، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية على المقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.



حملة نظافة بإهناسيا



وواصلت الوحدة المحلية بإهناسيا جهودها الميدانية والانضباطية بكافة شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة بالمواطنين حيث تم رفع 115 طنا من مخلفات شوارع وميادين إهناسيا ورفع القمامة من الحاويات ومحيط المدارس ودور العبادة إضافة إلى جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي النويرة وننا وبراوة والعواونة وقاي، وتوريدها لمصنع السماد العضوي.



كشافات الإنارة



وتضمنت جهود الوحدة المحلية بإهناسيا صيانة وتركيب 155 كشافا كهربائيا بشارع عبد اللطيف قاسم وشارع النادي الرياضي والطرق العامة بين القرى والشوارع الرئيسية بدائرة المجالس القروية، بينما قام مجلس قروي قاي بالمرور علي الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بقرية طما فيوم لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين.



رئيس المركز



وقال رئيس المركز، أن الحملات المتنوعة، تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

