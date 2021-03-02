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قرارات غلق قد تطال "20 منشأة سياحية" بسبب مخالفة السلامة الصحية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارًا بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و٦ منشآت سياحية "مطاعم وكافتيريات" وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ٢٠ منشأة فندقية أخرى.

وجاء ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت الفندقية والسياحية وضبط منظومة العمل السياحي، حيث أن تلك المنشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وخصيصًا مواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن الوزارة تقوم بايفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة بشكل مستمر ومنتظم للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة السياحة العالمية وخصيصًا مواعيد الغلق المقررة لها.

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وزارة السياحة والاثار مصر غلق اداري المنشآت السياحية

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