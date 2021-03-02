خبير هندسة الطرق: التطبيق الالكتروني لأماكن محطات الغاز للسيارات يهدف للتيسير على المواطنين (فيديو)

قال المهندس جمال عسكر، خبير هندسة الطرق ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن التطبيق الالكتروني الذي تم إطلاقه على الهاتف المحمول "مووب ستيشن"، يساهم في التعريف بأماكن ومواقع محطات تمويل السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل، وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن.



وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه منذ بدء تحويل السيارات للعمل بالغاز في عام 1995 وصل عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي 420 ألف سيارة حتى الآن، وكل ألف سيارة تحتاج لمحطة تمويل بالغاز، لافتًا إلى أن مصر يوجد بها 230 محطة أي أن هناك قصور في حدود 190 محطة، وحال عدم وجود هذا التطبيق، قد ينتهي الغاز من السيارة ويتعطل المواطن بسيارته ويقف بالشارع.



وتابع خبير هندسة الطرق ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن هناك مبادرة لوزارة الصناعة لتحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، وهذا يستلزم أن يصل عدد المحطات على مستوى الجمهورية 670 محطة بنهاية 2023، وميزة هذا التطبيق توضيح مكان أقرب محطة للغاز الطبيعي للمواطنين، ويهدف للتيسير على المواطنين.

