"كل سنة وانت أطيب الناس".. بهذه الكلمات هند صبري تُهنئ أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده

حرصت الفنانة هند صبري على تهنئة صديقها الفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها

الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هند صبري صورة لها برفقة الفنان أحمد السقا، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة و انت طيب يا أجدع وأطيب الناس" .



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد السقا حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزي، ريم مصطفى والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.



وفي سياق آخر، تواصل هند صبري حاليًا تصوير مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، وهو بطولة سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي،

وكوكبة مميزة من النجوم.