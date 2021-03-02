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وزيرة الصحة: إطلاق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية بدءاً من اليوم وحتى 10 مارس الجاري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 51 قافلة طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 10 من شهر مارس الجاري، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم توجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 6 قوافل طبية اليوم بمناطق بلال بن رباح مركز النوبارية محافظة البحيرة، والبنجر 23 مركز الحمام محافظة مطروح، والجرنوس مركز بني مزار محافظة المنيا، و53 أبوماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومركز طبي البساتين محافظة القاهرة، وأبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 2 و3 مارس، في مناطق وادي الجوفة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبني سميع مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، لافتًا إلى استمرار عمل القافلة لمدة يومين متتاليين.

وتابع أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 3 و4 من الشهر الجاري في مناطق نزلة البرقى مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ودلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية، والشيخ مسعود مركز العدوة محافظة المنيا، والرفشة مركز أبوتشت محافظة قنا، والحلازين محافظة مطروح، وبويط مركز الرحمانية محافظة البحيرة، ونزة الحاجر مركز جهينة محافظة سوهاج، وكفر المنازلة مركز كفر سعد محافظة دمياط، وأبوسمبل السياحي محافظة أسوان، ومركز طبي الأسمرات مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدة المطار مركز شرق محافظة الإسكندرية، ومرسى حميرة ومنطقة الخير مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أُخرى في منطقة جزيرة عليوة مركز الحسينية محافظة الشرقية وذلك يومي 4 و5 من الشهر الجاري، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 5 و6 مارس في مناطق وادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وشرشابة مركز زفتى محافظة الغربية، وحلايب محافظة البحر الأحمر، والبراشية مركز فارسكور محافظة دمياط، والسلول مركز جمصة محافظة الدقهلية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وكومبرة مركز كرداسة محافظة الجيزة.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 6 و7 مارس الجاري بمناطق قرية الزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية، وم فيصل مركز إطسا محافظة الفيوم، وبني حلة مركز سمسطا محافظة بني سويف، والزيرة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والندافين مركز الطود محافظة الأقصر، والصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج.

كما أشارت "الصادق" إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومي 7 و8 مارس الجاري بمناطق المفالسة مركز إدفو شرق محافظة أسوان، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأبورماد – سرارة مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق 55 أبوماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومركز طبي النهضة الجديد مركز السلام ثاني محافظة القاهرة، ومركز شباب فنارة مركز فايد محافظة الإسماعيلية، وقصر هور مركز ملوي محافظة المنيا، وكفر السابي مركز شبراخيت محافظة البحيرة، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 9 و10 من شهر مارس في مناطق كوم الأطرون مركز طوخ محافظة القليوبية، ووادي الإسباعية العليا ووادي سعال مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وعواجة مركز ديروط محافظة أسيوط، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ومرسى علم محافظة البحر الأحمر.

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