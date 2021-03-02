عاجل .." دومتي" تقرر صرف أرباح للمساهمين والعاملين

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية " دومتي"، صرف ارباح للمساهمين عن العام المالي الماضي؛ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة في إجتماعه الأمس.

وقرر مجلس إدارة الشركة بصرف ارباح للعاملين بقيمة 14 مليون جنيه، وصرف أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 56 مليون جنيه بواقع 20 قرش للسهم، كما تقرر صرف كافات لاعضاء مجلس الادارة بقيمة 7.5 مليون جنيه.

وكانت شركة دومتي اعلنت عن تحقيقها صافي ارباح 157 مليون جنيه نهاية العام المالي 2020، مقابل 156.16 مليون جنيه في 2019.