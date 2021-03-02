انقلاب شاحنة بعد اصطدامها بسيارة في طريق "بلبيس - العاشر من رمضان"

شهد طريق بلبيس _العاشر من رمضان انقلاب شاحنة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الزيت بعد اصطدامها بسيارة جامبو.





وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا باصطدام سيارة نقل وسيارة جامبو ما أسفر عن انقلاب شاحنة السيارة النقل وحدوث تلفيات بالسيارة الجامبو وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة النقل.



وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم. وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.