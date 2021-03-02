جهود الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

تواصل أجھزة وزارة الداخلیة جھودھا فى مكافحة جرائم الإتجار غیر المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.



فقد أكدت معلومات وتحریات الإدارة بجنوب الصعید قیام شقیقین، مقیمان بمحافظة سوھاج "أحدھما متواجد بإحدى الدول الأجنبیة" بتجمیع مدخرات المصریین العاملین عن طریق المتواجد بالدولة المشار إلیھا بالعملة الأجنبیة، مدخرات المصریین العاملین عن طریق المتواجد بالدولة المشار إلیھا بالعملة الأجنبیة لشقیقه على حسابه البنكى أو مع العائدین من الخارج، حیث یقوم بإستلامھا وإستبدالھا بما یعادلھا بالجنیه المصرى خارج نطاق السوق المصرفیة وبأسعار السوق السوداء وتوصیلھا لذوى العاملین بالخارج من أبناء قریتھ والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما یعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.



وعقب تقنین الإجراءات تم ضبط المتحرى عنھ المقیم داخل البلاد وبمواجھتھ أقر بنشاطه علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.