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محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء ونسب تنفيذ إنشاء 7 مدارس بمركز ديرب نجم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء 7 مدارس بنطاق المركز والوحدات المحليه التابعة له بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز والإنتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، للتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب تنفيذها بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه جاري أنشاء 7 مدارس بنطاق المركز والوحدات المحلية القروية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين: مدرسة شوبك اكراش الإبتدائية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 65%، ومدرسة الهوابر الإعدادية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 100%، واحلال وتجديد مدرسة برمكيم الإبتدائية بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و190 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 15%، ومدرسة أحمد عربي الإبتدائية باكوة (توسع جزئي) بتكلفه اجماليه بلغت 4 مليون و50 الف جنيه بنسبة تنفيذ 2%، ومدرسة سهام عبدالحميد السيد الثانوية بشوبك اكراش بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و744 الف جنيه بنسبة تنفيذ 15%، ومدرسة محمد عبدالمنعم الثانوية بصفط زريق وبتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 20%، ومدرسة العميد سويلم عبدالمنعم الإبتدائية – عزبة فودة حبيب - اللبا بتكلفه اجماليه بلغت 5 مليون و379 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 25%.، مشيرًا إلي أن إجمالي تكلفة المدارس الجاري تنفيذها بنطاق المركز والوحدات المحليه بلغت 30 مليون جنيه و163 ألف جنيه.

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