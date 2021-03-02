دومتي: ندرس إلغاء الشهادات الدولية المطروحة ببورصة لندن

قالت شركة العربية للصناعات الغذائية، إنها تعمل على إجراء المزيد من الدراسة والبحث فيما يتعلق برغبة الشركة في إلغاء برنامج الشهادات الدولية المطروحة ببورصة لندن.

جاء هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات لجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم، والذي قررت فيه صرف ارباح للعاملين بقيمة 14 مليون جنيه، وصرف أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 56 مليون جنيه بواقع 20 قرش للسهم، كما تقرر صرف كافات لاعضاء مجلس الادارة بقيمة 7.5 مليون جنيه.

وكانت شركة دومتي اعلنت عن تحقيقها صافي ارباح 157 مليون جنيه نهاية العام المالي 2020، مقابل 156.16 مليون جنيه في 2019.