Advertisements

دومتي: ندرس إلغاء الشهادات الدولية المطروحة ببورصة لندن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:46 ص
دومتي
دومتي
محمد عصام
Advertisements

قالت شركة العربية للصناعات الغذائية، إنها تعمل على إجراء المزيد من الدراسة والبحث  فيما يتعلق برغبة الشركة في إلغاء برنامج الشهادات الدولية المطروحة ببورصة لندن.

 

 

جاء هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات لجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم، والذي قررت فيه صرف ارباح للعاملين بقيمة 14 مليون جنيه،  وصرف أرباح نقدية للمساهمين  بقيمة 56 مليون جنيه بواقع 20 قرش للسهم، كما تقرر صرف كافات لاعضاء مجلس الادارة بقيمة 7.5 مليون جنيه.

 

 

 

وكانت شركة دومتي اعلنت عن تحقيقها صافي ارباح 157 مليون جنيه نهاية العام المالي 2020، مقابل 156.16 مليون جنيه في 2019.

 

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهادات الايداع الدولية لدومتي شركة دومتي دومتي ارباح دومتي

أخبار تهمك

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 6 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"راية لخدمات الاتصالات" تقترح توزيع كوبون 85 قرشاً للسهم

عاجل .." دومتي" تقرر صرف أرباح للمساهمين والعاملين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات