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95% نسبة الوصول لمنصة امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي بالقليوبية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى السيطرة على مشكلات الوصول لمنصة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بنظام التابلت للصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرا أن نسبة الوصول للمنصة على مستوى المحافظة بلغت اليوم خلال امتحان مادتي الأحياء للعلمي والفلسفة والمنطق للأدبي، 95% على مستوى المحافظة، وسجلت إدارة بنها التعليمية نسبة 100%، مؤكدا أن مصلحة الطلبة فوق أي اعتبار.

جاء ذلك خلال جولة المحافظة يرافقه سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية وعلي عبد الستار رئيس مدينة بنها للاطمئنان على الإمتحانات في مدرسة النور للمكفوفين ببنها.

وتابع المحافظ الامتحان والذي يجري ورقيا لطلاب ذوي الهمم على طريقة برايل، مشددا على أهمية توفير الجو الملائم للطلاب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وعمليات التعقيم للجان قبل وبعد الامتحان، وتوفير الكمامات ومستلزمات الوقاية للطلاب والمشاركين في عملية الامتحانات.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نسبة وصول طلاب الصف الثاني الثانوي للمنصة اليوم بلغت 95% على مستوى المحافظة، وهو أمر يؤكد استقرار الشبكة بعد تلافي مشكلات الأيام الأولى من الامتحانات، مشيرة إلى توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم الامتحانات.
95% نسبة الوصول لمنصة امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي بالقليوبية
95% نسبة الوصول لمنصة امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي بالقليوبية
95% نسبة الوصول لمنصة امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي بالقليوبية
95% نسبة الوصول لمنصة امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي بالقليوبية
95% نسبة الوصول لمنصة امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي بالقليوبية
95% نسبة الوصول لمنصة امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي بالقليوبية

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