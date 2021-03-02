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تراجع أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
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نزلت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن توافق أوبك على زيادة إمدادات الخام في اجتماع الأسبوع الجاري مما أضعف المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني.

ونزل خام برنت 80 سنتا ما يوازي 1.3 بالمئة إلى 62.89 دولار للبرميل، بعدما فقد 1.1 بالمئة في اليوم السابق. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا ما يوازي 1.1 بالمئة إلى 59.95 دولار للبرميل وكان قد هبط أمس 1.4 بالمئة.

ولامس الخامان أقل مستوياتهما في أكثر من ستة أيام مع استمرار الخسائر التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتن سيكيورتيز إن التوقعات بزيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في مجموعة أوبك+ إنتاج النفط من أبريل يدفع الأسعار للهبوط.

وتابع "المخاوف من زيادة إمدادات أوبك+ وانتهاء خفض السعودية الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الشهر الجاري يضغط على أسعار النفط".

وتجتمع أوبك+ يوم الخميس لبحث عودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الخام للسوق.

وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا في فبراير من 10.16 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، على الرغم من خطط لزيادته، وفقا لحسابات لرويترز المستندة إلى تقرير من إنترفاكس بناء على بيانات رسمية.

 

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