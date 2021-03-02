رئيس البرلمان يطالب أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، بالإضافة إلى نظر 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.



وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة داخل القاعة الرئيسية للمجلس، لا سيما وأن العدد كبير اليوم، على حد قوله.





وتستكمل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة علي طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها، بالإضافة إلي مناقشات بيانات الوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

