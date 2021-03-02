حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط التكاتك غير المرخصة بمدينتي الزقازيق وبلبيس

شهدت مدينتي الزقازيق وبلبيس حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية وضبط التكاتك المخالفة ومصادرة الشيش من المقاهي غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.



تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطرق والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة المرور وإدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، وإتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع...



وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات المحافظ..شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالإشتراك مع إدارة المرور لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وأسفرت عن ضبط ٨ تكاتك وتم التحفظ عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات المخالفة وأسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال، وإزالة 79 حالة إشغال وتحرير 2 محضر بيئة وتحرير محضرين ضد أصحاب مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة وتم مصادرة 22 شيشه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

