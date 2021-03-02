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سقوط تشكيل عصابي للاتجاره في المواد المخدرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونیة حیال
عناصر تشكیل عصابى ضم 3 أشخاص، لأحدھم معلومات جنائیة لقیامھم بالإتجار فى المواد المخدرة.

وترویجھا على عملائھم، وتربحھم وجمعھم لمبالغ مالیة كبیرة، ومحاولتھم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإیداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسیس الأنشطة التجاریة فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراضى،أنشطة تجاریة، المركبات الزراعیة.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغھا بالصبغة الشرعیة، وإظھارھا وكأنھا ناتجة من كیانات
مشروعة حیث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 95 ملیون جنیه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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