روسيا تسجل 10565 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 10565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى مؤشر منذ 4 أكتوبر، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 441 اليوم بعد أن كان 333 في إحصائية أمس.

وبلغت حصيلة الإصابات في روسيا 4 ملايين 268215 حالة، منها 86896 حالة وفاة، وفقًا للتحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي المتعافين وصل إلى 3 ملايين و838040 شخصا بزيادة 14996 حالة خلال اليوم الماضي، مع بقاء 343279 حالة نشطة.

وتراجع مؤشر الإصابات بشكل حاد في العاصمة موسكو إلى 1277 حالة بعدما كان عند 2097 أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات من 42 إلى 49.