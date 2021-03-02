بتكلفة 700 الف توريد أجهزة كمياء دم وتعقيم لصحة الدقهلية

كشف الدكتور سعد.مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن توريد 5 اجهزة كيمياء دم و5 اجهزة تعقيم لخمس وحدات صحية بمركز المنصورة بتكلفة تقدر ب 700. الف جنيه.



و تقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأسمى آيات الشكر والتقدير لوزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد لدعمها الدائم لصحة الدقهلية.



واشار وكيل صحة الدقهلية الى انه تم توريد خمس اجهزة كيمياء دم و5 اجهزة تعقيم لخمس وحدات صحية بمركز المنصورة (منية سندوب، البرامون، ميت علي، شها، اويش الحجر) والتى تعد مراكز احالة للمستشفيات العامة والمركزية بتكلفة تقدر ب 700 الف جنيه.



كما وجه الشكر لجهاز المخابرات العامة لتبنيها توريد الاجهزة للوحدات.



وعلي صعيد اخر، كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي بالقيام بجولات مكثفة للاشراف ومتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال والتأكيد على تطعيم جميع الأطفال ووصول الخدمة لجميع المستهدفين من عمر يوم ل خمس سنوات شملت الجولة المرور على حضانات الأطفال وعدد من المنازل بالريف والحضر بالاضافة الى سؤال عدد من المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل.





الجدير بالذكر ان هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي مليون طفل وتستمر حتى الاربعاء القادم.



هذا وقد اثنى وكيل الصحة بالدقهلية على الجهود المبذولة من القطاع الوقائي بالدقهلية، جاء ذلك في اطار المتابعة المستمرة والدورية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.