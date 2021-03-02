



رابط مصر الرقمية 2021.. وأبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين بالمجان





مصر الرقمية 2021، منذ بداية انطلاق مصر الرقمية وهي تقدم خدمات مجانية بدون أن تشكل تكلفة أو عبء على المواطنين حيث تعمل بشكل منتظم ومستمر على مدار 24 ساعة حيث تزايد البحث عنها خلال الفترة الأخيرة فور معرفة الكثير من المواطنين بالخدمات الكثيرة التي تقدمها ولذلك يهتم المواطنين بسرعة معرفة الرابط الخاص بها وخطوات انشاء حساب عبر المنصة وخاصتاً المواطنين من فئات الاستحقاق الراغبين في استخراج بطاقة تموينية لتحسين مستوى المعيشة والحصول على الدعم التمويني في أقرب وقت كل هذا وأكثر نعرضه لسيادتكم في التقرير التالي.





مصر الرقمية 2021

- انشاء حساب على الموقع للاستفادة من الخدمات ( اضغط هنا ).

- اختيار حساب جديد.

- إدخال الرقم القومي.

- رقم المصنع.

- أسم الأم باللغة العربية .

- الضغط على التالي .

- إدخال رقم المحمول المسجل بشركات الاتصالات .

- إدخال كود التحقق الذي يأتي إليك على رقم الهاتف.

- الضغط تسجيل دخول .

- البدء في الاستخدام.





خدمات مصر الرقمية للمواطنين 2021

خدمات كثيرة جداً لا تعد و تحصى تقدمها منصة مصر الرقمية للمواطنين بشكل مجاني دون أي مصاريف ويكفي أنك تقوم بإجراء الأمور بنفسك بدون التعرض للغش ومن داخل المنزل دون التوجه لمكتب التموين و التعرض للزحام والانتظار لفترات طويلة، من أبرز الخدمات المتوفرة على مصر الرقمية هو فصل اجتماعي للزوج والزوجة من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموينية جديدة في أقل من 15 يوم ونقل من محافظة إلى أخرى واستخراج بطاقة تموينية جديدة لأصحاب معاش تكافل وكرامة وإضافة المواليد الجدد واستخراج بدل فاقد وبدل تالف.



