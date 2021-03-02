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موعد شم النسيم 2021.. ومظاهر الاحتفال بشم النسيم كونه في شهر رمضان الفضيل 1442

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:00 م
شم النسيم 2021
شم النسيم 2021
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موعد شم النسيم 2021.. ومظاهر الاحتفال بشم النسيم كونه في شهر رمضان الفضيل 1442

شم النسيم والعطلة هو الموعد الذي ينتظره الملايين للاحتفال به على طريقتهم الخاصة وحسب العادات التي تربوا عليها منذ الصغر وتتكرر مع حلول شم النسيم وهذا ما جعل عملية البحث على جوجل عن الموعد الرسمي لعطلة شم النسيم لكي يستمتعون بأجوائه المميزة ومناظره الخلابة، زاد التساؤلات عن موعد شم النسيم من أجل الاستعداد إليه وينتظره الكبير قبل الصغير وخلال التقرير التالية نوضح لكم أدق التفاصيل.

موعد شم النسيم 2021
يهل شم النسيم هذا العام يوم الإثنين الموافق 3 من مايو المقبل 2021 وتلك الموعد يكون 21 من شهر رمضان ولذلك يحتفل الكثير بشم النسيم مع حلول عيد الفطر المبارك الذي يعتبر أيضاً الاحتفال الخاص به شراء الفسيخ والرنجة ولذلك تكون الأجواء مختلفة تماماً عن كل عام لأن يأتي المسلمين جميعاً صائمين الشهر الفضيل ولن ينتظر الكثير الانتهاء للاحتفال به بعد 8 أيام فقط وكل عام والجميع بخير وسعادة.

شم النسيم
يعد عيد شم النسيم من أهم المناسبات التي متواجدة من ملايين السنين والتي كان يحتفل بها القدماء المصريين ويتوجهون على ضفاف نهر النيل لرؤية المناظر الخلابة والسماء الصافية لأن فيس تلك الموعد هو بداية الربيع وظهور الورد الأزهار الجميلة التي تعطي للإنسان طاقة إيجابية ومن وقتها يحتفل به المصريين تطبيقاً للعادات المصريين القدماء والفراعنة.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم
ابرز مظاهر الاحتفال بشم النسيم هو شراء الفسيخ والرنجة والسردين وتلوين البيض والتجمع مع العائلة والأسرة في هذا اليوم سواء بالمنزل أو بالحدائق العام لتناول أشهى الأطباق   المملحات والبيض الملون ذات الألوان المبهجة للأطفال الصغار، كما هناك بعض الأشخاص يقومن بتزين المنزل بالبلونات الملونة التي تعطي شعور بالفرحة والسرور.

موعد شم النسيم 2021.. ومظاهر الاحتفال بشم النسيم كونه في شهر رمضان الفضيل 1442

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