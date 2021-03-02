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ضبط 6229 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6229 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2508 تجاوز السرعة المقررة، 178 مخالفة السير بدون تراخيص، 43 مخالفة موقف عشوائى، 44 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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