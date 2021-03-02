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اضافة المواليد الجدد 2021 علي البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر الالكتروني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:03 م
اضافة المواليد الجدد 2021
اضافة المواليد الجدد 2021
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اضافة المواليد الجدد 2021 علي البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر الالكتروني

اضافة المواليد الجدد 2021 لبطاقة التموين مع بداية العام الميلادي الجديد، زف الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشرة سارة للمواطنين الحاصلين على الدعم التمويني، امكانية اضافة المواليد لبطاقتهم كي يتمكنوا من زيادة الدعم الذي يساعدهم في ظروف المعيشة، ومنذ ذلك الإعلان وبدأ الأمر يتصدر محرك البحث العالمي “جوجل” وتسهيلا عليهم البحث نعرض لكم من خلال السطور القادمة خطوات الإضافة بدون عناء أو جهد.

اضافة المواليد الجدد 2021
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اتاحة اضافة المواليد لبطاقات التموين، وعلى المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع دعم مصر واتباع الخطوات لإضافة المواليد، وذلك دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ينشط في التجمعات.

خطوات اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين
- الدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- الضغط على اضافة مواليد جدد.
- كتابة رقم بطاقة التموين.
- كتابة الرقم القومي للمستفيد من الدعم..
- ملء كل البيانات المطلوبة للمولود المضاف.

اضافة المواليد الجدد 2021 علي البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر الالكتروني

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