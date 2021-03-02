بسبب عكارتها.. "مياه الشرب" تناشد المواطنين بفتح الحنفيات

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باهتمام شديد علي مدار الساعة اليات تشغيل خط مياه جديد كأحد مصادر امداد شبكات مياه الشرب، لتحسين ضغوط مياه الشرب بمنطقة العمرانية، استعدادا لفصل الصيف القادم لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأوضح "المحافظ" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قامت بأعمال تشغيل الخط لتجربته ومراجعة اتزان المياه بجميع أطراف الشبكة، الأمر الذي قد ينتج عنه بعض العكاره في المياه ما يستلزم استمراريه الضخ للمياه لحين الانتهاء من نسبة العكارة .



ووجه محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي العمرانية، بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة الانتهاء منها للتخفيف علي المواطنين.



ومن جانبها ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الساده المواطنين، بضرورة فتح جميع الحنفيات بجميع العقارات والوحدات السكنية وخاصه الجراجات ومداخل العقارات وتتابع الشركة من خلال فرق الصيانة والمختصين بالمعامل هذه المشكلة على مدار الساعة لحين الانتهاء من حلها وعودة المياة بصورتها الطبيعية.



وستقوم الشركة بتوفير سيارة مياه شرب نقيه في جميع الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال على 125 الخط الساخن من تليفون أرضي لتلبيه اي احتياجات للمواطنين علي الفور .

