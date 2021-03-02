برلمانية لـ رئيس الجمهورية: شكرا لتدخلك من أجل المواطن المصري



قدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لإصداره قرارا بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدة أنه الرئيس يدرك المعاناة لدي المواطن المصري، وما يتكبده من جائحة كورونا.



وقالت عطوة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تدخل الرئيس جاء فى التوقيت المناسب فهو رئيس لكل المصريين وأب يشعر بأبناءه واحتياجاتهم، مطالبة قوى المجتمع بانتهاز الوقت لإجراء حوار مجتمعي، نحو القانون ومناقشته بشتي جوانبه، بما يضمن تطبيقه دون أي خلل.



وأضافت عضو مجلس النواب، أنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس نحو خدمة المواطنين، وذلك من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمع.





الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين



وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد".



واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.



كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

