مصرع دجال أثناء التنقيب عن آثار داخل منزل في أبوكبير

لقي دجال مصرعه بعدما انهالت عليه حفرة عمقها 10 أمتار أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية طوخ التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.



وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بوفاة شخص انهالت عليه حفرة داخل منزل بقرية طوخ التابعة لدائرة المركز.



انتقلت قوة من الشرطة برئاسة الرائد محمد ثروت رئيس مباحث أبوكبير، ومعاونه النقيب أحمد سمك لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الحفرة بعمق 10 أمتار وتم حفرها بواسطة صاحب المنزل و2 آخرين والمتوفي وتبين أن الأخير يقوم بأعمال دجل وشعوذة مدعيا قدرته على استخراج الآثار وأن أعمال الحفر تمت بهدف البحث والتنقيب عن الآثار وأثناء نزول المتوفي إلى قاع الحفرة لمتابعة أعمال الحفر والبحث عن باب المقبرة - حسب زعمهم - انهالت عليه الحفرة ما أدى لوفاته.



وألقت الشرطة القبض على صاحب المنزل وأثنين آخرين شاركو في أعمال الحفر. وتم تحرير محضر بالواقعة وتم الدفع بقوات من الحماية المدنية بالشرقية ومعدات بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أبو كبير حيث جرى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحاولة استخراج جثة المتوفي. ولم تسفر الأعمال عن العثور على الجثة حتى الآن لتعذر البحث وخشية حدوث أضرار للمنازل المجاورة.



أخطرت نيابة أبو كبير لتولي التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.