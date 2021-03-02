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ضبط متهم هارب من 8 سنوات سجن بالقاهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت أجهزة الأمن القبض على مستريح هارب من
8 سنوات سجن، حيث أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فى (6) قضايا "توظيف أموال – تبديد – سرقة تيار بإجمالى أحكام حبس (8) سنوات، بالتردد على محل عمله فى فترات مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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