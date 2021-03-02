Advertisements

"الشيخ حيدر" مكتشف الحشيش يوصي أتباعه بزراعته فوق قبره

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - رسم بريشة الفنانة: هاجر إيهاب
Advertisements
ذكر المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار تحت عنوان "حشيشة الفقراء" نقلًا عن كتاب اسمه السوانح الأدبية في مدائح القنبية لمؤلفه الحسن بن محمد، أصل اكتشاف نبات الحشيش وبدء انتشاره بين الناس.

وكشف عن النص أحمد بهجت الباحث التاريخي قائلًا بتتبع القصة فإن نبات الحشيش الذي نعرفه قد يكون هو الذي ذكره المقريزي في كتابه، فالحسن بن محمد" يقول في كتابه "سألت الشيخ جعفر بن محمد الشيرازيّ الحيدريّ ببلدة تستر في عام 658هـ، عن السبب في الوقوف على هذا العقار "الحشيش" ووصوله إلى الفقراء خاصة، وتعدّيه إلى العوام.

"يقول الحسن أن شيخه شيخ الشيوخ حيدرًا رحمه الله، كان كثير الرياضة والمجاهدة قليل الاستعمال للغذاء، قد فاق في الرهادة وبرز في العبادة، وكان مولده بمدينة نشاور من بلاد خراسان، ومقامه بجبل بين نشاور ومارماه وكان قد اتخذ بهذا الجبل زاوية وفي صحبته جماعة من الفقراء والمريدين، وانقطع في موضع منها ومكث بها أكثر من عشر سنين لا يخرج منها أبدًا، ولا يدخل عليه أحد غيري للقيام بخدمته.

ثم أن الشيخ طلع ذات يوم وقد اشتدّ الحرّ وقت القائلة منفردًا بنفسه إلى الصحراء، ثم عاد وقد علا وجهه نشاط وسرور، بخلاف ما كنا نعهده من حاله قبل وأذن لأصحابه في الدخول عليه، وأخذ يحادثهم، فلما رأينا الشيخ على هذه الحالة من المؤانسة بعد إقامته تلك المدّة الطويلة في الخلوة والعزلة، سألناه عن ذلك فقال:

"بينما أنا في خلوتي إذ خطر ببالي الخروج إلى الصحراء منفردًا، فخرجت فوجدت كل شيء من النبات ساكنًا لا يتحرك لعدم الريح وشدّة القيظ.. ومررت بنبات له ورق، فرأيته في تلك الحال يميس بلطف ويتحرّك من غير عنف كالثمل النشوان فجعلت أقطف منه أوراقًا وآكلها، فحدث عندي الارتياح ما شاهدتموه، وقوموا بنا حتى أوقفكم عليه لتعرفوا شكله.

ويتابع بهجت، خرج مريدو الشيخ حيدر معه لموضع النبات حيث أمرهم بالأكل منه فظهرت على وجوههم الفرحة ولما رآهم شيخهم حيدر على هذه الحال، أمرهم بصون النبات وأوصاهم بعد موته بزراعته يزرعوه فوق قبره.

ويقول الشيخ جعفر إن الشيخ حيدر عاش بعدها 10 سنوات لا يمر منهم يومًا إلا ويأكل من هذا النبات وأوصى مريديه أن يكشفوا سر النبات وينشروه بين الناس.

وبالفعل بدأ ينتشر من خراسان للعراق ومصر، ونظم الأديب محمد بن علي بن الأعمى الدمشقي أبيات شعر عن النبات ونسب كشفه للشيخ حيدر فقال:
دَع الخمر واشرب من مُدامة حَيْدَر
مُعَنْبَرَة خضراء مثل الزبرجدِ
يعاطيكها ظبي من التُّرك أغيد
يميس على غصن من الْبَان أمْلَدِ
فتَحْسَبُها في كَفِّه إذ يُدِيرها
كرقم عذارِ فوق خدٍّ موَرَّدِ
يُرَنِّحها أدنى نسيم تنسَمتْ
فتهفو إلى برد النسيم المرددِ
وتشدو على أغصانها الورق في الضحى
فيطربها سجع الحمام المغرِّدِ
وفيها معانٍ ليس في الخمر مِثْلُها فلا تستمع فيها مَقَالَ مُفَنِّدِ
هي البِكر لم تُنكح بماء سحابةٍ
ولا عُصِرَتْ يومًا برجْلٍ ولا يدِ
ولا عَبَثَ القِسيس يومًا بكأسها ولا قَرَّبوا من دَنِّها كُلَّ مَقْعَدِ
ولا نَصَّ في تحريمها عند مالكٍ ولا حَدَّ عند الشافعيِّ وأحمدِ
ولا أَثْبَتَ النعمانُ تنجيسَ عينها فخُذْهَا بحَدِّ المشرفي المهندِ
وكُفَّ أكُفَّ الهمِّ بالكفِّ واسترح ولا تَطَّرِحْ يوم السرور إلى غدِ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والآثار مكتشف الحشيش مصر الحشيش الاثار

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 17 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 7 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

نجم برشلونة يكشف حقيقة عودته للفريق

منذ أقل من ساعتين

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الثلاثاء

منذ ساعة الا ربع

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الإفتاء" توضح حكم البكاء عند قبر المتوفى (فيديو)

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

حكم كتابة اسم المتوفي على لوحة من الرخام لمعرفة قبره

شيخ الأزهر: الفقراء كانوا أذرع الأنبياء في نشر الدعوة إلى الله (فيديو)

شيخ الأزهر: الخوف من عدم العدل بين الزوجات يمنع المسلم شرعًا من التعدد (فيديو)

حكايات القاهرة.. حارة الكحكيين ودار الفطرة و7 حكايات أخرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات