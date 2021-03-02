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صاعقة رعدية تتسبب بمقتل قاصرين وإصابة 3 بالمغرب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:35 م
رعد
رعد
وكالات
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أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الثلاثاء، بأن صاعقة رعدية  تسببت بمقتل قاصرين (12 عاما، و15عاما) بالجماعة الترابية القروية زمران الشرقية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

 

وقالت السلطات المغربية، إن الصاعقة الرعدية أدت إلى إصابة 3 مواطنين آخرين بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف العلوية من أجسادهم، في حين لقي القاصران مصرعهما إثر تعرضهما لحروق قوية بسبب العاصفة الرعدية القوية، خلال مشاركتهما في مقابلة لكرة القدم بدوار الشتاونة، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة في الحين.

 

وتوجه أفراد الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، واستعملوا سيارات عدة للإسعاف لنقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، والمصابين إلى المستشفى.

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