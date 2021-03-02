تركيب أعمدة انارة وحملات نظافة وتمهيد الطرق بقرى ملوى



نظمت الوحدات المحلية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، عددا من حملات النظافة المكبرة وصيانة اعمدة الانارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز.





حيث نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا برئاسة جاد الكريم محمد حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة، واسفرت الحملة عن رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع من امام الشئون الاجتماعية بالبرشا حيثُ تم رفع ما يقرب من 30 طن من المخلفات ونقلها الى الظهير الصحراوى وتركيب وصيانة اعمدة الأنارة بنطاق القرية.



كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى المعصرة برئاسة مؤمن صلاح حملة نظافة وتمهيد شوارع القرية وذلك تسهيلا على المارة والسيارات بنطاق دائرة الوحدة المحلية فضلا عن صيانة اعمدة الانارة بطريق مصر اسوان والشيخ حسين وكذلك متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



كما واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروي تندة برئاسة فاتح عبدالمهيمن حملة نظافة وشملت إزالة ورفع كل المخلفات الصلبة في نطاق الوحدة المحلية، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي وصيانة اعمدة الأنارة بشوارع القرية.



يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، برفع كفاءة منظومة النظافة حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.



وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات بباقي القرى بالوحدة المحلية، وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

