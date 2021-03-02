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موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم 6 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.


وستقام المباراة بين الأهلي وفيتا كلوب في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وحقق الأهلي الفوز في اخر مواجهته أمام طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الممتاز.


يذكر ان الأهلي قد خسر أمام سيمبا التنزاني في الجولة الماضية، بنتيجة هدف دون رد، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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